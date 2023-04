05:55 Marieke Blom over ambitie, het glazen plafond en haar mildere blik Map Oberndorff ING’s internationaal hoofdeconoom is zachter geworden door haar ziekte, maar niet minder bevlogen. ‘Ik jut mijn vriendinnen op om hard te onderhandelen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen