12:41 Felle acties tegen fossiele industrie zetten academisch debat onder druk Ardi Vleugels Klimaatactivisten kondigen aan in mei wereldwijd onderwijsinstellingen te gaan bezetten, uit protest tegen hun samenwerking met fossiele bedrijven. Universiteiten hebben inmiddels al maanden te maken met onrust en worstelen met hun aanpak. 'De open discussie niet aangaan breekt met de academische traditie.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen