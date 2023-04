Analyse • 12:00 Waarom het milieuvriendelijker is Romeins huisvuil in Amsterdam te verbranden Anouk Boone Als het aan het gemeentelijk bestuur ligt, is het structurele afvalprobleem van Rome binnenkort verleden tijd. Een afvaltrein met huisafval naar Amsterdam is slechts de eerste halte. ‘We zijn het voorbeeld van hoe het niet moet, maar we willen verder gaan dan de EU-doelstellingen.’

