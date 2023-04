Duizenden scholen en gemeenten moeten op zoek naar een nieuwe energiemaatschappij nu hun huidige leverancier, de Vrije Energieproducent (DVEP), failliet is. Dat nieuws komt voor de meeste klanten als een onaangename verrassing, ziet onderwijsredacteur Ardi Vleugels. Toch ging het een paar maanden geleden al mis.

Terwijl Amerikaanse banken de spaartegoeden snel zien verdwijnen, kondigde Apple deze week nog een splinternieuw spaarproduct aan. In samenwerking met Goldman Sachs gaat het techbedrijf een spaarrente aanbieden van maar liefst 4,15% per jaar. En daarmee raakt de smartphonemaker de bankensector recht in het hart, vertelt VS-correspondent Lennart Zandbergen.

Moet de financiële sector wel of niet onder een Europese zorgplicht voor fatsoenlijke waardeketens vallen? Europese lidstaten zeggen van niet, maar de juridische commissie in Brussel denkt daar anders over. Zij sloot dinsdagochtend een akkoord, waarmee de Europese ketenaansprakelijkheid weer een stapje dichterbij is. Slecht nieuws voor Nederlandse bedrijven, die daar niet op zitten te wachten. Maar de pensioenfondsen zijn blij. Je hoort van onze EU-correspondent Mathijs Schiffers waarom.