00:30 OM-topman: 'Ik mist de verontwaardiging over criminaliteit die het bedrijfsleven ondermijnt' Martijn Pols Edwin van der Schoot Het Openbaar Ministerie en VNO-NCW willen in de toekomst intensief samenwerken om de schade die de georganiseerde misdaad veroorzaakt aan bedrijfsleven en rechtsstaat zoveel mogelijk te voorkomen. Twee afzwaaiend topbestuurders over de wenselijkheid van een verstandshuwelijk tussen twee partijen die lang niet altijd bondgenoten zijn.

