Profiel • 18:10 De rijkste man van Soedan is een specialist in geweld Hilda Bouma Mohamed Hamdan Dagalo, bijgenaamd Hemetti, vecht in Soedan met zijn privéleger om de macht. Zijn carrière is het schoolvoorbeeld van 'politiek ondernemerschap door een specialist in geweld'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen