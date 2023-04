11:25 Voor de liefhebber mag een fiets flink wat kosten Bart Vergeer Prijzige racefietsen zijn in trek, bij wielrenners en hobbyisten. In de fietsboetiek tellen ze duizenden euro's neer voor een topmodel.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen