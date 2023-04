Interview • 19:09 'We moeten af van armoede als verdienmodel' Lien van der Leij Niet de oorspronkelijke schuld maar de bijkomende invorderingskosten doen mensen vaak de das om, zegt Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie). Hij pleit daarom voor een 'sociale deurwaarder' maar ook voor een proactieve rol van werkgevers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen