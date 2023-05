Diner met het FD • 06:00 'Hand in hand naar de Kuip? Ik wou dat het kon' Frits Conijn Eerst waren er de homofobe teksten, daarna volgden doodsbedreigingen en een vuurwerkbom. Paul van Dorst is het mikpunt van de harde kern van Feyenoord omdat hij een vereniging oprichtte voor homoseksuele supporters. Toch verheugt hij zich op de naderende landstitel.

