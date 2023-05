Analyse • 14:27 Waterdiefstal is lucratief in een gevaarlijk verdrogende wereld James Attwood Max de Haldevang Kim Chipman Overal ter wereld komen waterdieven af op een combinatie van schaarste en winst. Want waar droogte is, valt geld te verdienen. De politieke wil om het probleem bij de wortels aan te pakken ontbreekt. ‘Met de winst die ze in een paar weken maken, verdienen ze genoeg om een leven lang boetes te betalen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen