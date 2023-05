01:05 Stedenstrips Noël Ummels In veel graphic novels is een markante rol weggelegd voor de stad, als broeinest en beeldenstorm tegelijk. Wat maakt de stad zo aantrekkelijk en welke steden zijn populair? ‘Het is een spel met architectuur.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen