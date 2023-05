Interview • 11:55 Designer Antonio Citterio wil sterven met een potlood in zijn handen Michou Basu Hij ontwerpt voor klinkende merken en al heeft Antonio Citterio de pensioengerechtigde leeftijd reeds bereikt, van stoppen wil hij niets horen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen