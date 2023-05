08:10 Een diepe liefde voor tapijten Kim van der Meulen Ario Babai en Mimi Fardin weten hoe je een oosters tapijt in oude glorie herstelt. Onder meer het koninklijk huis klopt bij ze aan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen