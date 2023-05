Analyse • 16:00 Boeren vechten de groene agenda van de EU aan Andy Bounds Alice Hancock Brussel heeft een groenere landbouwsector nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar boeren vinden dat er te veel van hen wordt gevraagd. Europese regeringen trappen op de rem.

