Reportage • 13:37 Paardenraces onder vuur bij de Britten: wat is de toekomst van deze rensport? Joost Dobber Paardenraces zijn een van de meest traditionele en geliefde sporten van het Verenigd Koninkrijk. De laatste jaren zwelt de kritiek van dierenactivisten echter aan. De races zouden te gevaarlijk zijn en er zou niet goed worden gezorgd voor dieren die niet meer mee kunnen. 'Een paard dat niet goed is in racen en fokken is onmiddellijk kwetsbaar.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen