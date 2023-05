15:20 Theaters en podia zien nieuw publiek in de zalen Richard Smit Corona hield theaters, culturele gezelschappen en filmhuizen lang in een verstikkende greep, maar de voorverkoop voor komend seizoen is veelbelovend. Met als welkome bonus: een nieuw en meer divers publiek weet de weg naar de podia te vinden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen