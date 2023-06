Diner met het FD • 06:00 Alexander Wynaendts: 'Toen de beurskoers zomaar onderuit ging dacht ik: watch it!' Edwin van der Schoot Ineens vielen er weer banken om, en dus beleefde Alexander Wynaendts een déjà vu. De Nederlandse president-commissaris van Deutsche Bank zag beleggers namelijk ook tegen zíjn bank speculeren. Diner-interview over hoe je een 'run' voorkomt, de teloorgang van het diplomatenvak en geadviseerd worden door Henry Kissinger.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Tina Zellmer voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen