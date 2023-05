In beeld • 00:45 Blik op de Spaanse kustplaats Almería Jeroen Bos Fotograaf Carlos Pérez Siquier zag tijdens zijn lange leven hoe de Spaanse kustplaats Almería van een armoedig oord in een moderne badplaats veranderde. Hij legde dat vast met een knipoog.

