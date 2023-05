Interview • 17:11 'Als politiek verantwoordelijkheid neemt, komen zaken niet bij de rechter' Edwin van der Schoot Martijn Pols Het vertrouwen in de rechtspraak is hoog, maar dat is voor Henk Naves als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak geen onverdeeld genoegen. De werkdruk onder rechters is velen te pittig, niet in de laatste plaats omdat de overheid steken laat vallen.

