Interview • 15:00 'We hunkeren naar grip op onze levensomstandigheden' Casper Thomas Net als een eeuw geleden zijn democratieën op drift geraakt, ziet politiek filosoof Michael Sandel. Groeiende ongelijkheid, een economie waar grote bedrijven de dienst uitmaken en te veel waardering voor de gediplomeerde klasse leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Maar een kentering is zichtbaar.

