Diner met het FD • 06:00 Volt-stemmer Bennie Jolink: 'Die brulboei op het podium, dat was ik niet' Boudewijn Geels De boeren zijn electoraal machtiger dan ooit. Maar de zanger van Normaal, die decennialang hun stem vertolkte, zit anno 2023 in het kamp van Volt en Sigrid Kaag. Diner met een natuurminnende jachtliefhebber die regelmatig ten prooi valt aan zelfhaat.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen