Rechtszaak • 06:00 Recidiverende oplichter (77) sluit deal met justitie in ruil voor lagere celstraf Carel Grol Gerard, al eerder veroordeeld voor financiële malversaties, peuterde het spaargeld los van mensen die hem vertrouwden. Voorafgaand aan de zitting komen de officier van justitie en de advocaat een 'plea bargain' overeen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Alexandra España voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen