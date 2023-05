16:07

'Live' bij de meteorietinslag die de T-Rex de kop kostte

Toen 66 miljoen jaar geleden een meteoriet insloeg in wat nu Mexico is, betekende dat het einde van de dinosauriërs. De Nederlandse geoloog Pim Kaskes bracht in kaart wat er precies gebeurde. 'We kunnen nu een dagboek maken, alsof we erbij waren.' De plek van de inslag was allesbepalend. Ook voor de mens.