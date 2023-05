Tegenslag • 06:00 'Ik kreeg te horen: voor een blinde ben je wel heel knap' Floortje Gunst Tjarda Struik (37), gemeenteraadslid in Zeist, lijdt aan een oogaandoening waardoor haar zicht nog slechts 5% is. De vooroordelen over blinden vindt ze confronterend, maar ze laat zich er niet door tegenhouden. Ze wil de eerste vrouwelijke (bijna-)blinde burgemeester worden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen