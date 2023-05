09:31 De geniale waanzin van Vincent van Gogh Susan Nortier Aristoteles vroeg zich al af hoe het komt dat zo veel genieën lijden aan melancholie. Hebben creatievelingen meer kans op psychische aandoeningen of komt creativiteit daar juist uit voort? Een tentoonstelling over de laatste maanden van Vincent van Gogh zoomt in op deze kwestie.

