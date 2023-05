Interview • 16:36 Pieter Waterdrinker: 'Poetin weet dat er nog maar twee mogelijkheden zijn: de macht of de dood’ Rik Van Puymbroeck Meer dan 25 jaar woonde Pieter Waterdrinker in Rusland. Maar toen Vladimir Poetin Oekraïne binnenviel, vertrok de schrijver en journalist halsoverkop. Met ‘Van huis en haard’ schreef hij zijn dagboek van een jaar op drift. 'Als Hitler een atoomwapen had gehad, had hij dat misschien ook ingezet om zijn volk mee te sleuren in zijn Untergang.’

