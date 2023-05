Profiel • 14:36 Servische ster van de NBA zit eigenlijk liever achter een paard Achmed Majid De basketballers van de Denver Nuggets vechten momenteel een verbeten strijd uit met de Los Angeles Lakers in de kwartfinale van de NBA play-offs. In het miljoenenbal nemen de Nuggets het op tegen basketbalicoon LeBron James. Zelf vestigen ze hun hoop op hun eigen superster: Nikola Jokić.

