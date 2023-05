Rechtszaak • 06:00 Seks in hotelbad is overduidelijk oorzaak van waterschade, maar de gast zegt: ik was het niet Carel Grol Een man weigerde het hotel te betalen voor de waterschade die hij had veroorzaakt. Toen gelastte de rechter dat er getuigen werden verhoord. Dat werd ronduit gênant.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen