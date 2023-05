13:07 'Dat Noord-Holland-Noord geen geoliede machine is, komt door onze aard' Frank Gersdorf Noord-Holland boven het Noordzeekanaal liet door interne verdeeldheid kansen liggen. Intussen zijn er gezamenlijke doelen gesteld, stelt burgemeester Anja Schouten van Alkmaar. 'We zijn een hartstikke mooie voortuin van Amsterdam.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen