Interview • 07:35 Mariëtte Hamer: 'Paniek is schadelijk bij aanpak grensoverschrijdend gedrag' Lien van der Leij Ardi Vleugels Oud-SER-voorzitter Mariëtte Hamer werd ruim een jaar geleden benoemd als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Sindsdien kloppen bedrijven in groten getale aan voor raad en advies. Om ze houvast te bieden ligt er nu een handreiking.

