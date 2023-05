17:20 Amerikaans bedrijfsleven worstelt in toenemende mate met woke Barbara Noordermeer In de politiek beladen tijd waarin de Verenigde Staten zich bevinden, worstelen bedrijven met de wijze waarop ze moeten omgaan met sociale kwesties, zoals genderidentiteit. Merken die zich woke gedragen, kunnen een boycot verwachten door rechts-conservatief Amerika. De Republikeinse Partij is niet langer de automatische bondgenoot van het Amerikaanse bedrijfsleven.

