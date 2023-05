Huis te koop • 11:25 Een lichte bungalow in Beetsterzwaag Willem van Reijendam Ze wilden nooit in een bungalow wonen, deden het toch en werden er gelukkig. Nu gaat het huis toch in de verkoop.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen