15:44 Groene bloem met oranje wijn Hilary Akers Artisjok heeft de naam in combinatie met wijn rampzalig te zijn. En dat terwijl het zo’n feestelijke voorjaarsgroente is. Niets aan te doen? Toch wel, ontdekte Hilary Akers: artisjok doet het goed met zogeheten oranje wijnen.

