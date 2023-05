Essay • 00:42 Berg op, berg af Christine Bax Elk jaar gaat schrijver Christine Bax naar een dorp aan de voet van een berg in de Italiaanse regio Piemonte. De natuur gaat daar naar de knoppen, maar de dorpsbewoners doen of ze gek zijn en blijven, op z’n Italiaans, genieten van het leven. Dat is prettig, maar ook vervreemdend.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Philip Lindeman voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen