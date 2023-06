12:00 De teloorgang van Rusland aan de hand van vier criminelen Han Dirk Hekking Criminoloog Federico Varese schreef een boek over hoe Rusland zich vanaf begin jaren negentig ontwikkelde tot een door Vladimir Poetin gedomineerde staat. Hij schetst die transitie aan de hand van de lotgevallen van vier criminelen. 'Het Westen heeft altijd weggekeken van wat er gebeurde in Rusland. Helaas.'

Foto: Dmitri Lovetsky/AP