Profiel • 10:49 De Libanese superster die moet laveren tussen sexy en kuis zijn Hilda Bouma De Libanese zangeres Nawal al Zoghbi wordt in de Arabische wereld de 'gouden ster' genoemd, maar haar sterrenstatus heeft een hoge prijs. Op 10 juni straalt ze op het Soukfestival in het Concertgebouw.

Foto: Karim Sahib/ANP