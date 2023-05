Profiel • 17:40 Schrijver Georgi Gospodinov maakt van de werkelijkheid satire Hilda Bouma De prestigieuze International Booker Prize gaat naar 'Time Shelter', van de Bulgaarse schrijver Georgi Gospodinov en zijn vertaler Angela Rodel. Een boek dat heel erg gaat over Europa, het vergrijzende continent met zijn historische gevoeligheden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Mirco Toniolo/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen