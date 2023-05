Illustratie: Cyprian Koscielniak voor het FD.

In het begin van mijn loopbaan als predikant werd ik begeleid door een supervisor. Ik voerde intensieve en indringende persoonlijke gesprekken met hem. Als je een goede predikant wilt zijn, dan moet je – zo was zijn terechte stelling – immers een goede dosis zelfkennis hebben. Zo wilde hij bij de kennismaking weten of ik meer introvert of extravert ben. Hij illustreerde het verschil met het volgende voorbeeld. Als een extravert een ruimte binnenkomt met veel mensen, verheugt hij zich op ontmoetingen en gesprekken. Een introvert denkt alleen: waar is de bar?

Dat was een eyeopener op de lange weg naar zelfkennis. Ik heb een sociaal beroep. Ik verkeer dagelijks in diverse gezelschappen. Ik ontmoet wekelijks nieuwe mensen bij diensten, kringen en lezingen. Toch moet ik altijd even diep ademhalen als ik een drukke ruimte binnenstap. Het liefst ga ik direct op zoek naar de bar. Met de supervisor bedacht ik handvatten om (zonder bar) met vertrouwen te functioneren in gezelschappen. Trouw aan wie ik ben. Zonder me anders voor te doen dan ik ben. Want dan val je vroeg of laat toch door de mand.

De samenleving legt een bepaalde druk op introverten. Zo heb ik dat althans ervaren. En dat heeft te maken met verwachtingen. De extravert­ is de norm. Op hem of haar wil je lijken. Ook jij wilt ergens met overtuiging binnenstappen. Vrolijk in gesprek gaan met vreemden. Goedlachs en ad rem zijn. Het hoogste woord voeren in vergaderingen. Dat gedrag associeer­ je met succes. Daar spreekt gezag uit. Daarbij wil je in de buurt zijn.

In de media wordt deze norm nog eens versterkt. Want het zijn de extraverten die je elke avond ziet in talkshows. Als introvert krijg je amper de ruimte om je punt te maken. Het zijn de extraverten die zich prominent doen gelden in politiek en bedrijfsleven. Want als politicus moet je vooral snel kunnen schakelen en verbaal sterker zijn dan je tegenstander. Het liefst met een oneliner korter dan dertig seconden, zodat je er vervolgens ook mee kunt scoren op sociale media. En ook in het bedrijfsleven is er weinig ruimte voor nuance en reflectie. De komende cijfers bepalen het succes. En als je geen stellig antwoord paraat hebt, dalen de koersen direct.

Joviale sfeer

Extraversie is een norm waar ik ondertussen steeds meer moeite mee heb. Niet alleen uit eigenbelang, maar ook vanwege het gedeelde belang. We doen er onszelf als samenleving mee tekort. Want we hebben introverten hard nodig. En daarmee bedoel ik, breed gezegd, want ik pretendeer zeker geen introversie-expert te zijn: mensen die niet direct het woord voeren maar eerst willen nadenken over de vraag wat ze ergens van vinden en hoe ze dat willen verwoorden. De denkers, twijfelaars en overpeinzers onder ons.

Ik leid veel gespreksgroepen. Ik ben dikwijls blij met de extraverten, die zorgen voor een joviale sfeer en die iets zeggen als er een stilte valt. Ik zie het als mijn taak de introverten uit te dagen hun gedachten te delen. Want bij hen zit vaak het verrassende, de diepgang. Er is over nagedacht. Vaak denken ze te lang na en is het gesprek op een ander onderwerp terechtgekomen als zij zijn uitgedacht. Daardoor komen ze in de praktijk weinig aan het woord. Je moet ze als het ware het woord geven.

Die ruimte voor introverten is er naar mijn gevoel steeds minder. Dat geldt vooral voor de politiek. En daar wordt door politieke partijen zelfs op voorgesorteerd. Ik ging op onderzoek uit en las de profielen door voor lokale en nationale vertegenwoordigers van de afgelopen jaren, van de meest diverse landelijke politieke partijen. Ik voel me politiek geëngageerd en voor mij voer je politiek vanuit het bredere verhaal. Vervolgens probeer je dat verhaal te vertalen naar concrete situaties. Dat proces vergt tijd en reflectie. Het vraagt ook om bepaalde gaven en kwaliteiten. In geen enkel profiel vond ik echter een verwijzing hiernaar. Integendeel. Het draait om overtuigingskracht, een team vormen, profilering binnen de partij en de samenleving. En dat zie ik terug in de huidige generatie volksvertegenwoordigers. Ik twijfel niet aan hun grote inzet voor het goede, maar het zijn inderdaad mensen die zich goed kunnen profileren. Die overtuigd zijn van hun meningen. Die het goed doen in de media. Die altijd op stap lijken te zijn. Maar ik mis in ons parlement de denkers. De kritische geesten die tijd nodig hebben voordat ze tot een weloverwogen mening komen. Ik mis de reflectie. En dat heeft zijn weerslag. Er gaat iets fundamenteels mis als profilering zo stellig ten koste van reflectie gewaardeerd wordt. Dan zijn we overgeleverd aan goedkope one-liners. De burger voelt dat haarfijn aan. Het vertrouwen verdwijnt als het politieke spel belangrijker is dan de waarden en idealen.

We hebben mensen nodig die het aandurven om te zeggen: ik weet het even niet

Ruimte voor reflectie

Het is ondertussen een systeem dat zichzelf in stand houdt. Het wordt versterkt door profileringsdrang in talkshows en op sociale media. Het is een vicieuze cirkel. En ik herken het ook in andere sectoren. Vrienden vertellen mij hoe belangrijk profilering en kortetermijnresultaat zijn in het bedrijfsleven­. Er is zelfs een hele industrie ontstaan van coaches die je helpen overtuigend en succesvol over te komen.

Deze ontwikkelingen doen me denken aan een van mijn meest dierbare Bijbelverhalen. Een overspelige vrouw wordt bij Jezus gebracht in de tempel. De wet is duidelijk: deze vrouw moet worden gestenigd. Je voelt de sociale druk op Jezus. Stenig haar! Jezus wordt stil en tekent met zijn vingers in het zand. Hij bouwt ruimte in voor reflectie. En dan komt hij met dat wonderschone antwoord: wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen. En allen druipen af. Dat antwoord had Jezus niet meteen paraat. Hij moest er even over nadenken. En dat is als een rode draad in zijn leven. Regelmatig zocht hij de stilte op als de grond hem te heet onder de voeten werd. Soms ging hij een tijdlang de woestijn in. In de stilte kon hij weer bij zichzelf komen en nieuwe kracht vergaren. Dat is van essentiële waarde voor welke leider dan ook. En zeker als het erom spant.

Op veel plekken in de samenleving spant het er momenteel om. We hebben de afgelopen jaren crises opgelost met ad-hoc­antwoorden en dikwijls met een bak geld. Toegelicht met mooie verhalen. Maar daar redden we het niet mee op de lange termijn. En dat voelen we ondertussen haarfijn aan. Het is de hoogste tijd voor een radicaal andere aanpak. Dat vraagt om lef. Want we weten niet hoe het antwoord eruit zal zien. We moeten buiten de bestaande kaders gaan denken. We hebben mensen nodig in de politiek, de samenleving en het bedrijfsleven die zich niet gek laten maken door opiniepeilingen en het eigen gelijk. Maar die integendeel bereid zijn na te denken over de antwoorden op de lange termijn en gericht op het algemene belang. Mensen die rust uitstralen. Die met hun vinger in het zand tekenen. Mensen die het aandurven om te zeggen: ik weet het even niet. Maar ik beloof er goed over na te denken en dan met oplossingen te komen. Geef me de tijd. Het zal het waard zijn.

Wat een verademing zou dat zijn! Als politici tijdens debatten zouden vragen om tijd met het stellige voornemen met een doordacht antwoord te komen. Als je op je werk de tijd kon nemen om tot weloverwogen besluiten te komen. Als we in liefde en vriendschap elkaar de tijd en ruimte zouden gunnen om tot inzicht te komen.

Het is te simpel om te stellen dat onze problemen opgelost kunnen worden als we introverten meer ruimte geven. Maar openheid voor alles waar introverten voor staan zou een eerste stap zijn. Ruimte scheppen voor bezinning. Voor het niet-weten. Voor het nemen van afstand, al dan niet aan de bar. Het beste antwoord laat dikwijls op zich wachten.

Dit artikel is gemaakt door de redactie van FD Persoonlijk. Lees al onze verhalen op fd.nl/persoonlijk.