‘Dus waarom praat ik hier over de voordelen van mislukken? Omdat mijn mislukking eenvoudigweg betekende dat alles wat er niet toe deed wegviel. Ik pretendeerde niet langer dat ik iets was wat ik niet was en richtte al mijn energie op de voltooiing van het enige wat er voor mij toe deed.’

Het is 2008 en de Britse schrijver J.K. Rowling spreekt de laatstejaarsstudenten van de Amerikaanse Harvard-universiteit toe in de zogeheten commencement speech, bij aanvang van het academische jaar. The fringe benefits of failure, luidt de titel van haar toespraak. ‘Ik was vrij’, stelt ze even later. En, verwijzend naar de zware jaren die achter haar lagen: ‘Mijn grootste angst was uitgekomen, en ik leefde nog, en ik had een dochter op wie ik dol was, en ik had een oude typemachine en een groot idee. En zo werd de bodem van mijn bestaan de stevige basis waarop ik weer een leven opbouwde.’

De kans dat J.K. Rowling, de vrouw achter de Harry Potter-boeken, in deze tijd nog voor een lezing op Harvard wordt gevraagd, is nagenoeg nul. Met haar standpunten over gender, sekse en 'zelfidentificatie' heeft ze zich in het centrum van de culture wars geplaatst. En bang is ze nog altijd niet.

Joanne Rowling werd op 31 juli 1965 geboren in Yate, een plaatsje in het zuidwesten van Engeland. Haar ouders, Peter Rowling en Anne Volant, zaten allebei bij de marine en hadden elkaar ontmoet in de trein van Londen naar hun bases in Schotland. Toen Anne zwanger raakte, verlieten ze de marine, zochten ze een huis en trouwden ze in allerijl. Twee jaar na Jo werd zus Dianne geboren.

Het gezin Rowling had het niet breed. Vader werkte in een fabriek in Bristol, waar hij zich wist op te werken van fabrieksarbeider tot werktuigkundige, moeder werkte als amanuensis. Op school viel Rowlings levendige fantasie op, maar haar ouders zagen die verbeeldingskracht meer als een ‘amusante karaktertrek, iets waarmee je nooit de hypotheek zou kunnen betalen of een pensioen zou kunnen opbouwen’, zei Rowling in haar Harvardlezing. De intelligente Rowling moest studeren, want daarmee zou ze zich kunnen verheffen, zou ze boven haar milieu uit kunnen stijgen. Het werd een studie moderne talen.

Het kinderepos over goed en kwaad heeft parallellen met Tolkiens ‘In de ban van de ring’

Geluksvogel

Na haar afstuderen in de Franse taal- en letterkunde verhuisde Rowling naar Londen, waar ze een tijd op het hoofdkantoor van Amnesty International werkte, op de Afrikaanse onderzoeksafdeling. Het was ‘een van de meest vormende ervaringen’ in haar leven. Ze realiseerde zich wat een geluksvogel ze was dat ze in een democratische rechtsstaat woonde.

De liefde bracht haar naar Manchester, en op een treinreis naar de stad ontstond het idee voor Harry Potter. Maar voorlopig verdiende ze haar brood nog met tijdelijke kantoorbaantjes. Op 30 december 1990 gebeurde er iets wat de verdere loop van haar leven zou bepalen: Rowlings moeder, die al tien jaar aan multiple sclerose leed, kwam te overlijden. Rowling werkte al aan haar eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen, maar had haar moeder nooit kunnen vertellen over de romanheld.

De dood van haar moeder dreef Rowling ertoe iets heel anders met haar leven te gaan doen. Ze was 25, diep in de rouw, maakte het uit met haar vriend en vertrok naar Porto, Portugal, waar ze als leraar ging werken. In een bar ontmoette ze tv-journalist Jorge Arantes, de twee trouwden in 1992 en in 1993 werd dochter Jessica geboren. De relatie tussen Jo en Jorge was stormachtig. Jorge oefende hevige controle over haar uit en was gewelddadig. Eind 1993 kwam het tot een ontploffing. Arantes sleepte Rowling met geweld het huis uit, en de volgende dag kwam Rowling met de politie terug om Jessica op te halen. Met haar dochter en haar manuscript vertrok ze naar Schotland, naar haar zus. Arantes kreeg een straatverbod.

‘Een decennium van verlies’, zo noemt Rowling de jaren negentig. Met haar dochter woont ze in een studio, ze leeft van de bijstand en ze schrijft, en ze schrijft, en ze schrijft. En ze leurt met haar manuscripten, en ze leurt en leurt. Vanaf de bodem van haar bestaan bouwt ze een nieuw leven op.

Pas de twaalfde uitgever die ze benadert ziet brood in Harry Potter, een beetje brood: de eerste oplage van Harry Potter and the Philosopher’s Stone, in 1997, bedraagt vijfhonderd exemplaren. Maar het ongelofelijke gebeurt: het boek slaat aan en ineens is Harry Potter overal, in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Rowling kan het bijna niet geloven en vindt al die bekendheid ook een beetje eng: ze is nog altijd bang voor haar ex.



Aan het roer

De boeken over de geniale leerling-tovenaar Harry Potter zijn niet alleen bij de jeugd populair. Zoals volwassenen elkaar in 1980 besmuikt vertelden dat ze hadden moeten huilen bij E.T., zo biechtten ze elkaar nu op dat ze, net als hun kinderen, met smart wachtten op het volgende deel. Dat betekende geduld oefenen, want de zeven dikke Harry Potter-pillen verschenen in een tijdsbestek van tien jaar in de boekhandel.

De aantrekkingskracht van de boeken zit natuurlijk in de magie, de aanlokkelijke gedachte dat toveren bestaat. Daarover zegt Rowling in de podcast The Witch Trials of J.K. Rowling: ‘Magie geeft iemand het gevoel aan het roer te staan. Dat spreekt kinderen aan, want die zijn vaak machteloos, vooral kinderen in ongelukkige gezinnen.’ Maar de boeken zijn ook toegankelijk geschreven; het zijn spannende verhalen met zich ontwikkelende karakters. Het is bij vlagen geestig en nergens belerend.

Leven en dood

Het verhaal draait om een tovenaarsschool, Zweinstein, waar uitverkoren leerlingen, vaak uit oude families van tovenaars, hun opleiding krijgen in het doorbreken van de natuurwetten: ze leren zich onzichtbaar te maken, te vliegen op bezems, zich te teleporteren zoals in Star Trek, maar ook elkaar te bestoken met dodelijke vloeken. Zelfs de grens tussen leven en dood is ten slotte niet absoluut.

Harry Potter, het eigenwijze bebrilde weesje, is een jong supertalent op Zweinstein. Hij en zijn klasgenoten, de goedhartige Ron Wemel en de pedante Hermelien Griffel, komen naarmate ze ouder worden voor steeds grotere problemen te staan, veroorzaakt door hun aartsvijand Voldemort, een briljante oud-leerling van de school en de belichaming van het kwaad.

Wie het kinderepos over goed en kwaad leest, ziet onmiddellijk parallellen met In de ban van de ring, van Tolkien, al is het minder diepzinnig. Schoolhoofd Perkamentus lijkt op Gandalf, Voldemort als ‘gevallen tovenaar’ op Sauron, de ‘dementors’ doen denken aan de griezelige ringgeesten en de band tussen Harry Potter en Ron Wemel is sprekend die tussen Frodo en Sam. Daarnaast heeft Rowling in haar venijnige karakterisering van de badguys, zoals de zoetsappige docent Dorothea Omber, duidelijk inspiratie opgedaan bij Roald Dahl. Geleidelijk ontspint zich een oorlog tussen de goede en de slechte tovenaars. Spoiler: het loopt goed af.



Magie is duivels

Het goede mag dan overwinnen, bij orthodoxe christenen vielen de Harry Potterboeken niet in de smaak: magie is duivels, zo valt in onder meer de Bijbelboeken Leviticus en Exodus te lezen. Vanuit streng christelijke hoek in Amerika kwamen al snel bedreigingen en in 2000 moest Rowling in allerijl een signeersessie verlaten vanwege een bommelding. Amerikaanse christenen probeerden de boeken uit schoolbibliotheken te weren en er waren heuse boekverbrandingen.

In reactie op de dreiging stelde Rowling in het openbaar dat ze zelf een christen is, en niet in magie gelooft. Maar, zegt ze in de podcast: ‘Met een boekverbranding overschrijd je de grens van vrije meningsuiting. Het is het laatste redmiddel van mensen die niet kunnen redeneren.’ En, stelt ze: ‘We moeten onszelf het meest wantrouwen als we denken zeker te zijn van onze zaak, als we die stoot adrenaline voelen die ons gelijk geeft. Dat is het moment om naar ons geweten te luisteren, om nog dieper na te denken.’

Ze spreekt uit ervaring, want er kwamen meer boekverbrandingen, later, uit radicaal-linkse hoek. En bedreigingen, veel meer bedreigingen. Maar daar zijn we nog niet, want in de jaren nul ging het crescendo met Rowling. In 2001 hertrouwde ze, met arts Neil Murray. Het stel kreeg twee kinderen. Rowling schreef door aan haar Harry Potter-epos en de boeken werden verfilmd: de zeven boeken resulteerden in acht films (deel zeven is in tweeën gesplitst), verschenen tussen 2001 en 2011. Het werden allemaal blockbusters. De films zijn door meerdere regisseurs gemaakt en verschillen daardoor sterk in sfeer en benadering. Constanten zijn het decor van het enorme kasteel en de acteurs: Daniel Radcliffe speelde Harry Potter, Rupert Grint Ron Wemel en Emma Watson tekende voor de rol van Hermelien Griffel.



‘Wumben’

De jaren tien breken aan en Rowling begint ook detectives te schrijven voor volwassenen, onder het pseudoniem Robert Galbraith. Het is de tijd dat de contouren van politieke polarisatie duidelijk worden. Ter linkerzijde komt de social justice warrior op, die zich, steeds extremer en ook steeds intoleranter, inzet voor een gelijkwaardige wereld. Ter rechterzijde is er een opkomst van nationalistische, protectionistische en conservatieve gevoelens, vaak niet minder intolerant.

In dat gewoel en geweld mengt Rowling zich, als ze in december 2019 een tweet de wereld in stuurt. ‘Dress however you please’, schrijft ze. ‘Call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who’ll have you. Live your best life in peace and security. But force women out of their jobs for stating that sex is real?’ Bij de tweets staan twee hashtags: #istandwithmaya en #thisisnotadrill – dat laatste is slang voor ‘dit is voor het echie’.

Ogenschijnlijk staat er niets aanstootgevends in deze tweet, maar voor de goede verstaander is duidelijk waar Rowling staat in deze culture war. Ze komt op voor Maya Forstater, een Britse die, vanwege haar uitingen op Twitter, ontslagen werd als consultant bij het Centre for Global Development, een denktank die zich inzet tegen armoede – de rechtmatigheid van het ontslag werd bekrachtigd door de rechter, maar in hoger beroep deels tenietgedaan.

In de gewraakte tweets had Forstater beweerd dat ‘mannen geen vrouwen kunnen worden’: ‘Ik geloof niet dat vrouwzijn een kwestie is van identiteit of vrouwelijke gevoelens. Het is biologie.’ En: ‘Het radicaal oprekken van de definitie van vrouw maakt het tot een betekenisloos concept. En dat ondermijnt de rechten van vrouwen en de bescherming van kwetsbare meisjes en vrouwen.’ Die tweets waren tegen het zere been van radicale transactivisten, die vinden dat iedereen die zegt zich vrouw te voelen, vrouw ís.

En daar was Rowling: zij steunde Forstater. Daar bleef het niet bij. Er kwam nog een tweet, op 6 juni 2020, waarin Rowling reageerde op een opinieartikel op Devex, een platform voor ontwikkelingswerk, met in de kop ‘People who menstruate’. ‘People who menstruate’, twitterde Rowling, ‘I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?’

Wat staat er op het spel voor Rowling? Op 10 juni 2020 publiceert ze een essay op haar website waarin ze haar motieven toelicht. Rowling maakt zich zorgen, legt ze uit. Het is haar in de afgelopen jaren opgevallen dat vrouwen die stellen dat er iets bestaat als ‘sekse’, er hard van langs krijgen op sociale media, dat al snel het scheldwoord ‘terf’ valt, trans exclusionary radical feminist, dat gepoogd wordt haar en andere vrouwen de mond te snoeren.

Ze maakt zich zorgen om de vrijheid van meningsuiting en ze is bang dat de ‘genderideologie’ – de stroming die vindt dat gender een gevoel is en sekse een ‘construct’, een maatschappelijk concept – negatieve gevolgen kan hebben voor vrouwen en meisjes. Want als iedereen zich ‘vrouw’ kan noemen, zonder vorm van medische transitie, betekent dat ook dat mannen met minder frisse intenties toegang hebben tot vrouwenruimtes, van vrouwengevangenissen tot kleedkamers en rape centers, voor vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Ze vindt het zorgelijk dat lesbische vrouwen die niet willen daten met ‘vrouwen met penissen’ bigoted, onverdraagzaam, heten te zijn.

‘“Vrouw” is geen kostuum’, stelt ze. ‘“Vrouw” is geen idee in het hoofd van een man. Het is geen roze brein of een voorkeur voor Jimmy Choo’s of een ander seksistisch idee dat tegenwoordig voor progressief doorgaat.’ Het vermijden van het woord ‘vrouw’ om inclusief te zijn, vindt ze ‘demeaning and dehumanising’. Afgezien daarvan is ze bezorgd over de toename van het aantal meisjes dat ‘in transitie’ wil om man te worden – in haar stuk noemt ze een groei van 4400% in het Verenigd Koninkrijk in tien jaar (ook Nederland kent een exponentiële stijging, waarvoor nog geen verklaring is). Rowling is bang dat kwetsbare pubermeisjes het ongemak met hun lichaam en seksualiteit verwarren met genderdysforie.

Ze verdedigt zich ook: nee, ze is niet transfoob, en ja, ze vindt dat transvrouwen alle bescherming verdienen die ze nodig hebben, maar ze wil dat vrouwen kunnen zeggen wat ze vinden zonder uitgescholden of bedreigd te worden.



Bedreigingen

De hoeveelheid reacties op haar tweets en essay is overweldigend. Veel steunbetuigingen, maar ook veel kritiek. Het woord ‘terf’ valt vele malen. Harry Potteracteur Daniel Radcliffe distantieert zich van haar met de woorden ‘Trans women are women’ – iets wat Rowling overigens nooit ontkend heeft. Ook acteurs Emma Watson – Hermelien – en Rupert Grint – Ron Wemel – nemen afstand van Rowling.

Saillant is de vaak onversneden vrouwenhaat in de reacties van Rowlings opponenten: ze ontvangt duizenden bedreigingen met (seksueel) geweld en doodsbedreigingen: ‘I want you to choke on my female dick’, ‘You should be stoned to death’, ‘Bitch, I’ll kill you’. Ook verschijnt haar adres op sociale media – doxing, in jargon – en waarschuwt de politie haar vanwege serieuze bedreigingen.



Hitler en Stalin

Bij het grote publiek is Rowling onverminderd populair, als de vrouw achter Harry Potter. Iemand die zich ook blijft mengen in een controversieel debat. Wanneer mag iemand zich een vrouw noemen? Wanneer hoort iemand bij de vrouwen? En wie bepaalt dat? Zit er spanning tussen de rechten van geboren vrouwen en transvrouwen? En als die spanning er is: wie mag dan wat van wie verlangen?

Het zijn vragen die bij veel mensen hevige gevoelens oproepen. Voor dit artikel is het niet gelukt tegenstanders te vinden van haar standpunten die on the record iets willen zeggen: de benaderde transactivisten stellen zich allemaal op het standpunt dat er ‘geen debat’ gevoerd mag worden over Rowlings opvattingen, die zij aanmerken als ‘haat’ en ‘transfobie’.

In die gepolariseerde wereld wordt Rowling voor het gemak vaak ingedeeld in het conservatieve kamp, wat vreemd is, want politiek gezien is ze gematigd links, zoals ook blijkt uit haar tweets en charitatieve werken. Veelgebruikte woorden voor haar, naast ‘terf’, zijn ‘nazi’, ‘literally Hitler’ en ‘Stalin’.

En Rowling? Die ziet juist in een dergelijke houding trekken van totalitarisme, waarin de bedreigingen tegen haar gerechtvaardigd zijn: ik heb gelijk, dus ik heb het recht je te treiteren, lastig te vallen en je het zwijgen op te leggen. ‘Groepsdenken móét op de proef gesteld worden’, zegt ze in de podcast. En: ‘De tijd zal leren of ik verkeerd zat. Ik kan alleen zeggen dat ik er lang en diep over nagedacht heb.’

Zij werd ook gecanceld Rowling ging haar gevecht niet alleen aan voor zichzelf. Ze zag ook dat andere vrouwen die het over sekse en de rechten van vrouwen wilden hebben, gecanceld werden; vrouwen die niet haar financiële positie hadden.

Een van die vrouwen is Kathleen Stock. Zij kreeg te maken met bedreigingen en bovenal met een hevige campagne om haar te ontslaan als hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Sussex. Die campagne resulteerde er uiteindelijk in dat ze in 2021 haar baan opzegde.

Stock: ‘Die periode heeft mij veel stress opgeleverd. Ik wil graag terugkeren in de academische wereld, maar ben nu schrijver en medeoprichter van een stichting, The Lesbian Project. In de identiteitspolitiek wordt van vrouwen verwacht dat ze ook transvrouwen als potentiële sekspartners beschouwen, omdat ze anders transfoob zouden zijn, een verwachting die bekrachtigd wordt door lhbt-organisaties. De druk om van seksuele voorkeur te veranderen, wordt uitsluitend aan lesbische vrouwen opgelegd. Dat vind ik schandalig.’

