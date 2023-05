14:27 'Grootste drone-aanval op Kiev sinds begin van de oorlog' Van onze redacteur

Rusland heeft vannacht meerdere luchtaanvallen met drones uitgevoerd op Kiev. Oekraïense troepen hebben minstens veertig drones naar beneden gehaald, zo meldt persbureau Reuters. Er is in ieder geval één dode gevallen, een 41-jarige man. Daarnaast zijn twee mensen omgekomen, aldus het militaire bestuur van Kiev. Op zondag wordt gevierd dat Kiev 1541 jaar geleden is opgericht. Normaliter zijn op de verjaardag van de Oekraïense hoofdstad overal concerten, speciale museumtentoonstellingen en straatmarkten. Ook voor dit jaar waren er plannen voor de viering, maar dan op kleine schaal. 'De geschiedenis van Oekraïne is een langdurige irritatie voor onzekere Russen, concludeerde de presidentiële stafchef Andri Jermak op zijn Telegram-kanaal. Nu het Oekraïense tegenoffensief voor de deur staat, verhoogt Moskou zijn raket- en drone-aanvallen naar een frequentie van een aantal keer per week. Serhiy Popko, hoofd van het hoofd van het militaire bestuur van Kyiv, zegt dat het de grootste drone-aanval op Kiev is sinds de start van de oorlog in februari 2022. De drones zijn afkomstig van Iran, aldus Popko. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml