12:08 ECB waarschuwt voor inflatie door klimaatverandering Van onze redacteur

Klimaatverandering kan inflatie verder aanwakkeren, bijvoorbeeld omdat voedselprijzen sneller omhoog zullen gaan. Dat valt te lezen in een nieuw onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). De onderzoekers waarschuwen dat door het effect op inflatie, klimaatverandering ook 'aanzienlijk gevolgen' zal hebben voor de algemene maatschappelijke welvaart. Het kan gaan om een jaarlijkse stijging van meer dan 1 procentpunt. De jaarlijkse voedselinflatie kan zelfs stijgen tot 3,2 procentpunt. De onderzoekers vermelden daarnaast dat de extreme zomerhitte van 2022 de voedselinflatie in Europa ongeveer 0,67 procentpunten deed toenemen De voorspelde opwarming voor 2035 kan de gevolgen van dergelijke extremen met 50% versterken. 'Deze resultaten suggereren dat klimaatverandering een risico vormt voor de prijsstabiliteit omdat het de inflatie omhoog drukt', zo schrijven de onderzoekers. De gevolgen van klimaatverandering variëren per regio, maar zal waarschijnlijk de meer invloed hebben in landen op het zuidelijke deel van de planeet. In noordelijk gelegen is het effect van klimaatverandering op inflatie meer seizoensgebonden, met grote gevolgen in de zomer, aldus de onderzoekers. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml