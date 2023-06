Recensies: Boeken Begripvolle dubbelbiografie over het echtpaar Mandela Met zijn biografie over Nelson en Winnie Mandela levert Jonny Steinberg een mooie aanvulling op al bestaande werken. Het is een erkentelijk boek geworden dat helaas wel voorbijgaat aan Nelsons belangrijke politieke rol.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen