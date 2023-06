Essay • 11:01 De verstrooide tijd achter het scherm Tom Grosfeld We zeggen van elke seconde te willen genieten, maar ondertussen brengen we ons leven grotendeels door met swipen, scrollen en bingewatchen. Met als resultaat het uitblijven van nieuwe herinneringen en een onbevredigend gevoel. De oplossing: meer toewijding.

