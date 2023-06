11:04 Berlijn 1943: zingend de dood tegemoet Gerben van der Marel Voor correspondent Gerben van der Marel gaat er in Berlijn geen dag voorbij zonder dat hij aan de Tweede Wereldoorlog wordt herinnerd. Dan komt hij zijn eigen naam tegen. Een familielid blijkt voor een vuurpeloton gestaan te hebben na een verzetsdaad voor het vaderland. Dit weekend is het tachtig jaar geleden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen