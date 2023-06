11:30 Onlinereputatiemanagement: vergeten als verdienmodel Rob de Lange Jan Fred van Wijnen Wat eenmaal op internet staat, gaat niet meer weg. Schandalen, nepberichten of naaktfoto's blijven mensen en bedrijven achtervolgen. Bureaus voor 'onlinereputatiemanagement' helpen ongewenst materiaal te elimineren. Zonder garanties.

