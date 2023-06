11:30 Maken onze groene vingers de natuur kapot? Caitlin Stooker Marceline Bresson Tuinieren is populair. Goed voor de biodiversiteit en het klimaat? Niet echt, eigenlijk. Veel Nederlandse potgrond bevat veen. En het winnen daarvan heeft een klimaatimpact vergelijkbaar met fossiele brandstoffen. De sector is op zoek naar alternatieven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto Bas Czerwinski voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen