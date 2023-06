05:55 Spitsuur van het leven: hoe ga je met de drukte om? Eva Gabeler Hoogopgeleide tweeverdieners willen alles in hun leven perfect hebben. Die ambitie breekt ze op. ‘Het leven voelt als moeten, moeten, moeten.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustraties: Anne Stalinski voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen