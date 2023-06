00:32 De beste steden voor remote werkers Jurriaan Teulings Sinds het eind van de pandemie heeft ‘remote’ werken zo’n vlucht genomen dat er gesproken kan worden van een nieuw soort reiziger. De digitale nomaden wacht een warm onthaal, met speciaal op hen afgestemde faciliteiten en visa. Vier steden voor een ideale werkvakantie.

