Wie arm is in Amerika, wordt door bedrijven, werkgevers en huisbazen gebruikt als melkkoe

Armoede is in de VS niet alleen een sociaal en economisch probleem. Het is ook een verdienmodel dat tot in de puntjes is vervolmaakt, stelt de invloedrijke socioloog Matthew Desmond. 'De wetgeving en de nationale psyche houden de armoede in stand.'