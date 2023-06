Levensles • 11:55 'Ik hoorde dat ik niks wist en niks kon’ Alice van Essen Acteur Peter Faber had een onveilige jeugd. Nu geeft hij jongeren was hij heeft gemist: trots en zelfvertrouwen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Sebastian König voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen